Возвращение тетриса: Южная Корея запретила экспорт электроники в Россию и Беларусь

Санкции против российских оккупантов продолжают набирать обороты. Агрессор останется без электроники из Южной Кореи.

Правительство Южной Кореи согласовало ограничение поставок электроники в Россию и Беларусь из-за агрессии против Украины. Теперь эти страны будут вынуждены "импортозамещать" электронику.

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Санкции против агрессоров

В список товаров, которые не будут поставлять в Россию и Беларусь, попали 57 наименований. Речь идет о полупроводниках, чипах, микросхемах и компьютерах.

Таким образом, России и Беларуси придется попытаться производить электронику своими силами. Успешность этой затеи далеко за пределом фантастики.

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