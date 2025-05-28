Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на операционного директора инициативы и советника руководителя ОПУ Дарью Заривну. Она рассказала истории спасенных.

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Кого удалось вернуть домой

Среди спасенных детей – девочка, чьи мама и брат, военнослужащие и защитники "Азовстали" более 3 лет провели в российском плену. Во время обмена мать встретила сына в автобусе, а теперь смогла обнять маленькую дочь.

Еще один парень также впервые за 3 года увидел своих родных – отца, который все годы защищал Украину в рядах ВСУ, и брата, тоже военного, который был в российском плену более 3 лет.

Кроме того, удалось спасти парня-сироту, которого россияне похитили из школы, вывезли в подвал и пытали. Его били, запугивали и пытались забрать в армию страны-агрессора накануне совершеннолетия.

Спасибо Save Ukraine и другим партнерам за содействие в организации этой сложной спасательной миссии. Вместе мы продолжим бороться до тех пор, пока каждый украинский ребенок не будет в безопасности,

– написала Заривная.

Напомним, 8 мая Европейский парламент принял резолюцию о возвращении украинских детей, которых Россия депортировала или принудительно переместила. По словам главы ОПУ Андрея Ермака, это четко заявляет – без возвращения похищенных детей не будет "ни одного настоящего мирного соглашения".