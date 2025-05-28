Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на операційну директорку ініціативи та радницю керівника ОПУ Дарію Зарівну. Вона розповіла історії врятованих.

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Кого вдалося повернути додому

Серед врятованих дітей – дівчинка, чиї мама та брат, військовослужбовці та захисники "Азовсталі" понад 3 роки провели в російському полоні. Під час обміну матір зустріла сина в автобусі, а тепер змогла обійняти маленьку донечку.

Ще один хлопець також уперше за 3 роки побачив своїх рідних – батька, який всі роки боронив Україну в лавах ЗСУ, і брата, теж військового, який був у російському полоні понад 3 роки.

Окрім того, вдалося врятувати хлопця-сироту, якого росіяни викрали зі школи, вивезли в підвал і катували. Його били, залякували й намагалися забрати до армії країни-агресорки напередодні повноліття.

Дякую Save Ukraine та іншим партнерам за сприяння в організації цієї складної рятувальної місії. Разом ми продовжимо боротися доти, доки кожна українська дитина не буде в безпеці,

– написала Зарівна.

Нагадаємо, 8 травня Європейський парламент ухвалив резолюцію про повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила. За словами очільника ОПУ Андрія Єрмака, це чітко заявляє – без повернення викрадених дітей не буде "жодної справжньої мирної угоди".