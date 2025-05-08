Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає 24 Канал. Він подякував Європарламенту за чітку позицію й солідарність.
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Що засвідчує резолюція
За словами Єрмака, так Європарламент чітко заявляє – без повернення викрадених дітей не буде "жодної справжньої мирної угоди". Резолюція містить такі ключові положення:
- Засудження насильницьких дій Росії та співучасті Білорусі в злочинах проти українських дітей: убивств, примусових переміщень й депортації, незаконного всиновлення, сексуального насильства, примусової русифікації та мілітаризації.
- Заклик ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції проти причетних осіб і установ.
- Вимога негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення.
- Заклик до надання міжнародним організаціям доступу до всіх вивезених до Росії дітей.
- Засудження насильницького нав'язування російського громадянства та державних програм усиновлення як інструментів примусової асиміляції.
- Вимога посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей.
- Заклик світової спільноти до посилення координації, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.
Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи президента України Bring Kids Back UA,
– написав Єрмак.
Нагадаємо, у лютому українські прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти жінок, близьких до керівництва Росії, за організацію депортації українських дітей з Херсона. Йдеться про дружину лідера політичної партії "Справедлива Росія" та його довірену особу, що є депутаткою державної думи федеральних зборів.