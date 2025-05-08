Про це повідомив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає 24 Канал. Він подякував Європарламенту за чітку позицію й солідарність.

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Що засвідчує резолюція

За словами Єрмака, так Європарламент чітко заявляє – без повернення викрадених дітей не буде "жодної справжньої мирної угоди". Резолюція містить такі ключові положення:

Засудження насильницьких дій Росії та співучасті Білорусі в злочинах проти українських дітей: убивств, примусових переміщень й депортації, незаконного всиновлення, сексуального насильства, примусової русифікації та мілітаризації. Заклик ЄС притягнути винних до відповідальності та запровадити санкції проти причетних осіб і установ. Вимога негайного припинення злочинів, розкриття інформації про всіх депортованих дітей та забезпечення їхнього безпечного і безумовного повернення. Заклик до надання міжнародним організаціям доступу до всіх вивезених до Росії дітей. Засудження насильницького нав'язування російського громадянства та державних програм усиновлення як інструментів примусової асиміляції. Вимога посилення співпраці ЄС з Україною та міжнародними організаціями для документування всіх зниклих і депортованих дітей. Заклик світової спільноти до посилення координації, зокрема через Спеціальний трибунал за злочин агресії проти України.

Щиро дякую Європейському парламенту за чітку позицію, солідарність і підтримку ініціативи президента України Bring Kids Back UA,

– написав Єрмак.

Нагадаємо, у лютому українські прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти жінок, близьких до керівництва Росії, за організацію депортації українських дітей з Херсона. Йдеться про дружину лідера політичної партії "Справедлива Росія" та його довірену особу, що є депутаткою державної думи федеральних зборів.