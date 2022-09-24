10 дней не давали воды: что "Орест" из "Азовстали" рассказал матери о российском плену

Дмитрий "Орест" Козацкий был немногословен о своем опыте в российском плену. Однако кое-чем с мамой поделился.

Мама защитника и фотографа из "Азовстали" Ирина Юрченко рассказала, что за 4 месяца российского плена ее сын похудел до 55 килограммов. Но важно, что пережитое его не сломило.

К теме Глаза "Азовстали": что известно о легендарном Дмитрии Козацком с позывным "Орест"

Как прошла первая встреча Дмитрия с мамой

На днях в сети появилось эмоциональное видео, как "Орест" впервые встречается с родными после российского плена. Невероятно, однако, вернувшись в Украину, Дмитрий раздобыл цветы для матери и сестры. Позже Ирина Юрченко сама рассказала о первой встрече с сыном.

Женщина рассказала, что последние дни находится в невероятно приподнятом настроении, поскольку ее сын жив и вернулся домой. Однако из-за того, что оккупанты не позволяли пленным общаться, сначала "Орест" с непривычки был немногословен.

Я хочу сказать, что мы очень счастливы, но еще борьба и освобождение Украины продолжается. Мы обняли Диму, это была такая встреча! Я очень боялась, что он изменится, что его события сломают, но нет! Наши люди и наши воины – несокрушимы. Он похудел до 55 килограммов, во время встречи почти час не разговаривал, ведь эти четыре месяца плена им не разрешали общаться. Я переживаю невероятный шквал эмоций и хочу, чтобы их ощутила каждая мама, каждая семья нашей страны. Чтобы мы дождались всех из плена, с войны – живыми и целыми. И чтобы мы победили,

– сказала мама "Ореста".

Женщина также рассказала, что ее сын мечтает снова вернуться к фотоделу. Он хочет жить и работать.

Что рассказывал Дмитрий "Орест" о пленении

Ирина рассказала, что они с Дмитрием почти не говорили о его пребывании в плену, но некоторые воспоминания он поделился. В общем, наши защитники переживали голод, физические и моральные издевательства. Кусочек хлеба приходилось растягивать на один день.

Ему давали кусочек хлеба, а он делил его на три части, чтобы поесть в течение дня. Это просто ужас 21 века. Он рассказал, что им 10 дней не давали пить воду. И говорит, что теперь ценит каждый кусок хлеба и еду вообще. За время плена он прочитал Библию и сказал мне: "Мама, теперь я знаю, чему ты нас учила. Я тихонько читал "Отче наш", молился и разговаривал с Богом,

– рассказала Ирина.

Мама "Ореста" рассказала, что сейчас освобожденные пленники находятся на реабилитации. Им нужно влиться в обычную жизнь, ведь они из нее выбились на 7 месяцев. Поэтому впереди работа с врачами и психологами. Родные освобожденных из плена надеются, что будут иметь возможность периодически с ними встречаться.

К теме – первая встреча "Ореста" с родными: смотрите видео