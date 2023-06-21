Следствие по поводу состояния окружения экспрезидента Януковича НАБУ проводит совместно со швейцарскими правоохранителями. Директор ведомства Семен Кривонос сообщил, что золото, вывезенное из Украины, в конце концов вернут обратно.
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Возвращение золота окружения Януковича в Украину
Дело об аресте 600 килограммов золота, которое "принадлежит" окружению Януковича, расследовал департамент генпрокуратуры под руководством ныне покойного Евгения Енина. Впоследствии, в 2019 году это дело передали НАБУ после того, как у Генпрокуратуры закончились полномочия следствия.
Я не могу разглашать информацию о процедуре возврата золота, поскольку она связана с сотрудничеством с международными органами. Но мы надеемся, что все вернем,
– рассказал директор НАБУ.
Напомним, более полутонны золота в Швейцарии арестовали еще в 2017 году. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался рассказать, кому именно из окружения Януковича оно принадлежит. В 2018 году Енин сообщал, что правоохранители выясняют, как само золото оказалось в Швейцарии, однако говорить о его возвращении было рано.
В Украину в скором времени вернут "скифское золото": что известно
- В Нидерландах апелляционный суд принял решение о возвращении "скифского золота" еще в октябре 2021 года. Однако только в 2023 году это решение подтвердили и в Верховном суде и страны.
- Украинская сторона приветствовала это решение и напомнила о том, что баталии из-за золота продолжались более девяти лет. Суть этих баталий заключалась в том, что в 2013 году музей в Амстердаме получил во временное пользование некоторые экспонаты из крымского музея, и после оккупации полуострова встал вопрос, куда их возвращать – в Крым или на подконтрольную Украине территорию.
- Андрей Ермак заявил, что возвращение "скифского золота" – хорошая новость, и так же Украина достигнет справедливости и по другим делам, касающимся преступлений России.