Следствие по поводу состояния окружения экспрезидента Януковича НАБУ проводит совместно со швейцарскими правоохранителями. Директор ведомства Семен Кривонос сообщил, что золото, вывезенное из Украины, в конце концов вернут обратно.

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Возвращение золота окружения Януковича в Украину

Дело об аресте 600 килограммов золота, которое "принадлежит" окружению Януковича, расследовал департамент генпрокуратуры под руководством ныне покойного Евгения Енина. Впоследствии, в 2019 году это дело передали НАБУ после того, как у Генпрокуратуры закончились полномочия следствия.

Я не могу разглашать информацию о процедуре возврата золота, поскольку она связана с сотрудничеством с международными органами. Но мы надеемся, что все вернем,

– рассказал директор НАБУ.

Напомним, более полутонны золота в Швейцарии арестовали еще в 2017 году. Тогдашний генпрокурор Украины Юрий Луценко отказался рассказать, кому именно из окружения Януковича оно принадлежит. В 2018 году Енин сообщал, что правоохранители выясняют, как само золото оказалось в Швейцарии, однако говорить о его возвращении было рано.

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