Слідство щодо статків оточення експрезидента Януковича НАБУ проводить спільно зі швейцарськими правоохоронцями. Директор відомства Семен Кривонос повідомив, що золото, вивезене з України, зрештою повернуть назад.

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Повернення золота оточення Януковича до України

Справу про арешт 600 кілограмів золота, що "належить" оточенню Януковича, розслідував департамент генпрокуратури під керівництвом нині покійного Євгена Єніна. Згодом, 2019 року, цю справу передали НАБУ після того, як в Генпрокуратури закінчилися повноваження слідства.

Я не можу розголошувати відомості про процедуру повернення золота, оскільки вона пов’язана зі співпрацею з міжнародними органами. Але ми сподіваємося, що все повернемо,

– розповів директор НАБУ.

Нагадаємо, більш ніж пів тонни золота у Швейцарії заарештували ще 2017 року. Тодішній генпрокурор України Юрій Луценко відмовився розповісти, кому саме з оточення Януковича воно належить. 2018 року Єнін повідомляв, що правоохоронці з'ясовують, як саме золото опинилося у Швейцарії, проте говорити про його повернення тоді було зарано.

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