Возвращение Конана-варвара: в сети снова высмеяли губернатора Николаевской области

В сети снова высмеяли губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который 1 сентября принял участие в открытии историко-археологического комплекса, во время которого провели рыцарские бои.

Забавное фото, на котором одиозный Савченко поднимает над собой меч, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Лохматов.

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Конан-варвар, возвращение. Смотрите уже этой осенью,

– подписал снимок Лохматов.

Пользователи в соцсетях сразу бросились комментировать смешную фотографию.



Люди в соцсетях не забыли славную историю о Конана-варвара от губернатора Николаевской области



Новая фотография от Савченко очень порадовала людей

Напомним, председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко стал посмешищем для всей Украины после того, как в своей речи перепутал мифы с реальностью. В частности, Савченко пожелал археологам найти в Николаевской области Золотое Руно времен Конана-варвара.