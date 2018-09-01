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Возвращение Конана-варвара: в сети снова высмеяли губернатора Николаевской области

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В Николаевской области снова посмеялись с Конана-варвара Савченко
В Николаевской области снова посмеялись с Конана-варвара Савченко / Фото из свободных источников

В сети снова высмеяли губернатора Николаевской области Алексея Савченко, который 1 сентября принял участие в открытии историко-археологического комплекса, во время которого провели рыцарские бои.

Забавное фото, на котором одиозный Савченко поднимает над собой меч, опубликовал на своей странице в Facebook журналист Андрей Лохматов.

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Конан-варвар, возвращение. Смотрите уже этой осенью,
– подписал снимок Лохматов.

Пользователи в соцсетях сразу бросились комментировать смешную фотографию.


Люди в соцсетях не забыли славную историю о Конана-варвара от губернатора Николаевской области


Новая фотография от Савченко очень порадовала людей

Напомним, председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко стал посмешищем для всей Украины после того, как в своей речи перепутал мифы с реальностью. В частности, Савченко пожелал археологам найти в Николаевской области Золотое Руно времен Конана-варвара.

Теги: Алексей Савченко Новости Николаева Мемы Курьезные новости
Источник: 24 канал
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