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      Возвращение мощных снегопадов: в Альпах сделали предупреждение о сходе лавин

      9 Читати новину українською
      В Альпах есть большая вероятность схода лавин
      В Альпах есть большая вероятность схода лавин / Фото из свободных источников

      Части Австрии и Германии получили новые предупреждения о сходе лавин на фоне ожидаемого восстановления сильных снегопадов в регионе.

      Об этом сообщает DW.

      Читайте также: Три европейские страны оказались в плену мощных за 20 лет снегопадов: фоторепортаж

      В субботу, 12 января, сильные ветры вернули снег в Австрию после небольшого затишья. Синоптики прогнозируют, что снег не прекратит идти и в воскресенье,
      – пишут в издании.

      В последние дни сильный снег остановил привычный ритм жизни в некоторых частях Европы, изолируя горные села, нарушая движение транспорта и сбрасывая снежные лавины.

      Новая волна снега означает, что лавины могут внезапно начать сходить на высоте даже ниже, чем 2 тысячи метров над уровнем моря.

      В Альпах чрезвычайные службы объявили высокий уровень лавинной опасности.

      Напомним, 10 января в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпи обрушилась лавина. В результате этого инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

      Что такое лавина?Это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 м/с. Основными причинами схода лавины является землетрясение, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможный сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин.

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      Как спастись во время схода лавины: инфографика

      Теги: Стихийный бедствия Погода
      Источник: 24 Канал
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