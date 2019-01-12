Возвращение мощных снегопадов: в Альпах сделали предупреждение о сходе лавин

Части Австрии и Германии получили новые предупреждения о сходе лавин на фоне ожидаемого восстановления сильных снегопадов в регионе.

Об этом сообщает DW.

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В субботу, 12 января, сильные ветры вернули снег в Австрию после небольшого затишья. Синоптики прогнозируют, что снег не прекратит идти и в воскресенье,

– пишут в издании.

В последние дни сильный снег остановил привычный ритм жизни в некоторых частях Европы, изолируя горные села, нарушая движение транспорта и сбрасывая снежные лавины.

Новая волна снега означает, что лавины могут внезапно начать сходить на высоте даже ниже, чем 2 тысячи метров над уровнем моря.

В Альпах чрезвычайные службы объявили высокий уровень лавинной опасности.

Напомним, 10 января в восточной Швейцарии на отель Sаntis в Швегальпи обрушилась лавина. В результате этого инцидента пострадали по меньшей мере три человека.

Что такое лавина?Это масса снега, которая сходит с вершины со скоростью от 20 м/с. Основными причинами схода лавины является землетрясение, сильные снегопады, оттепель. Значительная снеголавинная опасность (3 уровень) – возможный сход лавин при низких дополнительных нагрузках на указанных склонах. При определенных условиях возможен сход отдельных природных средних и крупных лавин.



Как спастись во время схода лавины: инфографика