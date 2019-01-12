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      Повернення потужних снігопадів: у Альпах зробили попередження про сходження лавин

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      У Альпах є велика вірогідність сходження лавин
      У Альпах є велика вірогідність сходження лавин / Фото з вільних джерел

      Частини Австрії та Німеччини отримали нові попередження про сходження лавин на тлі очікуваного відновлення сильних снігопадів у регіоні.

      Про це інформує DW.

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      У суботу, 12 січня, сильні вітри повернули сніг до Австрії після невеликого затишшя. Синоптики прогнозують, що сніг не припинить йти і в неділю,
      – пишуть у виданні.

      Протягом останніх днів сильний сніг зупинив звичний ритм життя у деяких частинах Європи, ізолюючи гірські села, порушуючи рух транспорту та скидаючи снігові лавини.

      Нова хвиля снігу означає, що лавини можуть раптово почати сходити на висоті навіть нижчій, ніж 2 тисячі метрів над рівнем моря.

      В Альпах надзвичайні служби оголосили найвищий рівень лавинної загрози.

      Нагадаємо, 10 січня у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина. В результаті цього інциденту постраждали щонайменше три людини.

      Що таке лавина?Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.

      лвина як врятуватися сходження лавини
      Як врятуватися під час сходження лавини: інфографіка

      Теги: Погода Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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