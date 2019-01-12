Повернення потужних снігопадів: у Альпах зробили попередження про сходження лавин

Частини Австрії та Німеччини отримали нові попередження про сходження лавин на тлі очікуваного відновлення сильних снігопадів у регіоні.

Про це інформує DW.

Читайте також: Три європейські країни опинились в полоні найпотужніших за 20 років снігопадів: фоторепортаж

У суботу, 12 січня, сильні вітри повернули сніг до Австрії після невеликого затишшя. Синоптики прогнозують, що сніг не припинить йти і в неділю,

– пишуть у виданні.

Протягом останніх днів сильний сніг зупинив звичний ритм життя у деяких частинах Європи, ізолюючи гірські села, порушуючи рух транспорту та скидаючи снігові лавини.

Нова хвиля снігу означає, що лавини можуть раптово почати сходити на висоті навіть нижчій, ніж 2 тисячі метрів над рівнем моря.

В Альпах надзвичайні служби оголосили найвищий рівень лавинної загрози.

Нагадаємо, 10 січня у східній Швейцарії на готель Sаntis в Швегальпі обрушилася лавина. В результаті цього інциденту постраждали щонайменше три людини.

Що таке лавина?Це маса снігу, що сходить з вершини зі швидкістю від 20 м/с. Основними причинами сходження лавини є землетрус, сильні снігопади, відлига. Значна сніголавинна небезпека (3 рівень) – можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях на вказаних схилах. За певних умов можливе сходження окремих природних середніх та великих лавин.



Як врятуватися під час сходження лавини: інфографіка