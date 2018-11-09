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      Возвращение "Партии регионов": кто и зачем реанимировал обломки бело-голубых

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      "Партия регионов", которая распалась, когда сбежал сбежал ее лидер Виктор Янукович, возобновила свою деятельность. Ну или как говорят ее представители – реставрировалась.

      Дискредитированную Януковичем и его соратниками партию пытаются вернуть на политическую арену.

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      После четырех лет забвения брошенные и обиженные "папередниками" остатки регионалов снова рвутся в бой. У них уже есть собственный сайт и пафосное заявление о возвращении. Но пока лишь несколько членов – новый лидер старого движения Иван Миглазов, бывший помощник регионала Владислава Лукьянова.

      И бывший депутат Валерия Матюха. Она начинала карьеру с должности секретарши Елены Лукаш, одиозного министра Азарова. И засветилась в деле убийства полковника милиции Романа Ерохина.

      Бывшие руководители "Партии Регионов" от происходящего с ее обломками открещиваются.

      Не готов комментировать, я эту новость узнал от вас,
      – сказал экс-регионал, нардеп от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

      "Я спрашивал у людей, которые могут иметь теоретическое отношение к "Партии регионов", они говорят что ничего не знают. Я думаю что это фейк", – заявил экс-регионал Александр Вилкул.

      Политологи уверяют, что "фейк" спекулирует на тезисах о подорожании доллара, низких зарплатам и желанном мире. Пытается оценить электоральные настроения и привлечь на свою сторону тех, кто ностальгирует по режиму Януковича. Можно использовать их имидж для создания технической партии.

      Была информация, что негласным владельцем "Партии регионов" остался Борис Колесников – партнер Рината Ахметова. Вполне возможно, что это дополнительный капитал в его руках, в переговорном процессе о создании общей политической силы для похода на президентские или парламентские выборы,
      – прокомментировал политолог Михаил Басараб.

      За чей счет пир – пока неясно. Однако без политической воли в высших кругах действующей власти он точно невозможен.

      Без властной поддержки и без зеленого света по всей вертикали органов юстиции возродить "Партию регионов", поднять ее из мертвых, в том числе из юридически мертвых структур в функционирующую партию – невозможно,
      – добавил политолог Александр Солонтай.

      Власть тем временем взялась за прежнее гнездо регионалов – здание старинного кинотеатра "Зоряный" на Печерске. Много лет в ней функционировал штаб "Партии регионов". Уже год у "Зоряного" новые владельцы, которых обязали реконструировать здание и вернуть в него кино. Поэтому вскоре в бывшем логове Януковича снова заработают кинозалы.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Юрий Бойко Новости Украины Новости политики Верховная Рада Партия регионов Выборы Президента 2019 Александр Вилкул Виктор Янукович Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
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