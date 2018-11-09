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      Повернення "Партії регіонів": хто і навіщо реанімував уламки біло-блакитних

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      "Партія регіонів", яка розпалась, коли накивав втік її лідер Віктор Янукович, поновила свою діяльність. Ну чи як кажуть її представники – реставрувалась.

      Дискредитовану Януковичем та його поплічниками партію намагаються повернути на політичну арену.

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      Після чотирьох років забуття покинуті та ображені "папєрєдніками" залишки регіоналів знову рвуться в бій. В них вже є власний сайт і пафосна заява про повернення. Але поки що лише декілька членів – новий лідер старого руху Іван Міглазов, колишній помічник регіонала Владислава Лук'янова.

      Та колишня депутатка Валерія Матюха. Вона починала кар'єру з посади секретарки Олени Лукаш, одіозного міністра Азарова. І засвітилась у справі вбивства полковника міліції Романа Єрохіна.

      Колишні керманичі "Партії Регіонів" від того, що відбувається з її уламками відхрещуються.

      Не готовий коментувати, я цю новину дізнався від вас,
      – сказав екс-регіонал, нардеп від "Опозиційного блоку" Юрій Бойко.

      "Я питав у людей, які можуть мати теоретичне відношення до "Партії регіонів", вони кажуть що нічого не знають. Я думаю що це фейк", – заявив екс-регіонал Олександр Вілкул.

      Політологи запевняють, що "фейк" спекулює на тезах про здорожчання долара, низькі зарплати та омріяний мир. Намагається оцінити електоральні настрої та привернути на свій бік тих, хто ностальгує за режимом Януковича. Можна використати їх імідж для створення технічної партії.

      Була інформація, що негласним власником "Партії регіонів" залишився Борис Колєсніков – партнер Ріната Ахметова. Цілком можливо – це додатковий капітал в його руках, в переговормному процесі про створення спільної політичної сили для походу на президентські або парламентські вибори,
      – прокоментував політолог Михайло Басараб.

      За чий кошт бенкет – поки неясно. Проте без політичної волі у вищих щаблях діючої влади він точно неможливий.

      Без владної підтримки і без зеленого світла по всій вертикалі органів юстиції відродити "Партію регіонів", підняти її з мертвих, в тому числі з юридично мертвих структур в функціонуючу партію – неможливо,
      – додав політолог Олександр Солонтай. 

      Влада тим часом взялась за колишнє гніздо регіоналів – будівлю старовинного кінотеатру "Зоряний" на Печерську. Багато років у ній функціонував штаб "Партії регіонів". Вже рік у Зоряного нові власники, яких зобов'язали реконструювати будівлю та повернути в неї кіно. Тож незабаром у колишньому лігві Януковича знову запрацюють кінозали.

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новини політики Новини України Верховна Рада Партія регіонів Президентські вибори 2019 Рінат Ахметов Віктор Янукович Юрій Бойко Олександр Вілкул
      Джерело: 24 канал
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