Впереди еще очень тяжелые бои, – советник главы МВД о циничных действиях России

Украинские города не сдаются российским оккупантам, и это огромная проблема для Владимира Путина, потому что ему нужна хоть какая-то победа. Так что впереди еще очень тяжелые бои.

Об этом заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в эфире 24 канала. В последующие дни в Украине еще будут обстрелы городов, так как ничего другого у Путина нет.

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"Нужно понимать, что у нас есть определенные победы, но впереди еще очень тяжелые бои. На это нужно настроиться и понять, что мы бежим не спринтерскую, а, к сожалению, марафонскую дистанцию", – заявил советник главы МВД.

По словам Денисенко, в течение следующих дней вся Россия будет говорить о том, что у них начался второй Афганистан. Они этого не ждали, не понимали.

В течение 7 дней они начнут об этом говорить массово. Путину, чтобы перебить эту информацию, нужно показать хоть какую-то победу,

– добавил советник министра.

Денисенко рассказал о возможных действиях со стороны России: смотрите видео

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