Впереди очень сложный период, нам нужны сила и выдержка, – Резников
Источник:Алекссей Резников
Резников говорит, что все украинцы являются уставшими и напуганными из-за нападения России. Впереди всех ждет сложный период, но победа за нами.
Украина шокирована потерями и нам понадобится еще много сил и выдержки. Об этом сообщил министр обороны 4 марта.
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Я прекрасно понимаю. Все утомлены, многие люди истощены, шокированы потерями. Впереди еще очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки,
– говорит Резников.
Министр обороны добавляет, что украинцы – невероятные. Враг – озадачен и напуган силой наших людей. "Мы еще не одержали победу над ним. Но это время неотвратимо приближается".