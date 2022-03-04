Впереди очень сложный период, нам нужны сила и выдержка, – Резников

Резников говорит, что все украинцы являются уставшими и напуганными из-за нападения России. Впереди всех ждет сложный период, но победа за нами.

Украина шокирована потерями и нам понадобится еще много сил и выдержки. Об этом сообщил министр обороны 4 марта.

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Я прекрасно понимаю. Все утомлены, многие люди истощены, шокированы потерями. Впереди еще очень сложный период. Нам понадобится много сил и выдержки,

– говорит Резников.

Министр обороны добавляет, что украинцы – невероятные. Враг – озадачен и напуган силой наших людей. "Мы еще не одержали победу над ним. Но это время неотвратимо приближается".

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