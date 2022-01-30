В настоящее время идет набор мощности. Замечаний к работе основного оборудования работающих энергоблоков и персонала нет, в то же время оборудование работает в заданном режиме.

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Впервые за всю историю атомной энергетики Украины ГП "НАЭК "Энергоатом" работает всеми 15 энергоблоками одновременно,

– сообщили в компании.

Следует отметить, что с декабря 2021 года Энергоатом работал 14 энергетическими блоками из 15.

Обратите внимание! В Офисе Президента подчеркнули, что ситуация в энергетике "является абсолютно стабильной и абсолютно контролируемой", а Украина пройдет отопительный сезон без сбоев и отключений потребителей.

Украина отсоединится от энергосистем России