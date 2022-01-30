Наразі триває набір потужності. Зауважень до роботи основного устаткування працюючих енергоблоків та персоналу немає, водночас обладнання функціонує в заданому режимі.

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Уперше за всю історію атомної енергетики України ДП "НАЕК "Енергоатом" працює всіма 15 енергоблоками одночасно,

– повідомили у компанії.

Варто зазначити, що з грудня 2021 року Енергоатом працював 14 енергетичними блоками з 15.

Зверніть увагу! В Офісі Президента наголосили, що ситуація в енергетиці "є абсолютно стабільною та абсолютно контрольованою", а Україна пройде опалювальний сезон без жодних збоїв і відключень споживачів.

Україна від'єднається від енергосистем Росії