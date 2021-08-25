Впервые в истории США: командиром атомного авианосца стала женщина
Источник:Военно-морские силы США
Капитан Эми Бауерншмидт стала командиром атомного авианосца ВМС США. Впервые в истории страны такую должность заняла женщина.
Бауерншмидт назначили на должность командира атомного авианосца USS Abraham Lincoln еще в декабре 2020 года, однако в августе 2021 года во время официальной церемонии ей передали полномочия.
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В США командиром атомного авианосца стала женщина
Эми Бауерншмидт заменила на посту капитана Уолта Слотера. Во время церемонии зачитали приказы об изменении постоянного места дислокации прежним и новым капитаном авианосца. Слотер отметил, что "передает командование в надежные руки капитана Бауерншмидт".
Нет более смиренного чувства ответственности, чем знание того, что тебе поручили руководить людьми, выбранными для того, чтобы делать нашу нацию лучше,
– отметила Бауерншмидт.
Что известно об Эми Бауерншмидт
- Родилась в городе Милуоки, штат Висконсин. В 1994 году окончила академию ВМС США. Интересно, что выпускницы того года стали первыми женщинами, которые несли службу на боевых кораблях и самолетах.
- Начала карьеру во флоте пилотом вертолета Anti-submarine Squadron Light (HSL) 45 Wolfpack в Сан-Диего на эсминце USS John Young.
- Участвовала в операциях в северной части Персидского залива. За всю карьеру налетала более 3 тысяч часов.
Первая в истории США женщина-командир атомного авианосца / Фото ВМС США
Предыдущий командир авианосца: основные достижения
Слотер руководил авианосцем в течение более 2 лет. За это время USS Abraham Lincoln принял участие в крупнейшем боевом учении, которое длилось 10 месяцев и предусматривало дислокации в разных уголках мира.
За заслуги мужчину наградили орденом "Легион Заслуг".