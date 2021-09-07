Впервые в истории: украинские разработчики выиграли финансирование в размере 1 миллиона евро

Украинское изобретение революционной системы энергосбережения "умные жалюзи" победило в международной техолимпиаде "Горизонт-2020".

Он получил финансирование в размере 1 миллиона евро, и такое случилось впервые в истории. Об этом сообщается в проекте "Робимо українське", который группа "Метинвест" подготовила к своему пятнадцатилетию.

Изобретатель, генеральный директор "SOLARGAPS" Евгений Эрик рассказал об этой истории успеха в проекте, который группа "Метинвест" подготовила к своему 15-летию.

"Наверное, крутой новостью для нас стало то, что мы победили в программе "Горизонт-2020". По сути, это как Олимпийские игры, но в технологиях. Впервые в истории Украины мы представили изобретение в Брюсселе, получили финансирование в размере 1 миллиона евро", – рассказал Евгений Эрик.

Также он рассказал, что украинским проектом "умные жалюзи" также заинтересовались в Amazon, Tesla, Google. В частности, NASA не только оснастили ими окна своего офиса, но и пригласили Евгения в университет сингулярности – программу, которая нацелена на поиск людей, способных изменить будущее.

Сегодня придуманную им технологию покупают во всем мире, а в ближайшее время планируется ее монтаж в Индии на здании Tata Power в Мумбаи. Но основная цель Евгения – создать в Украине масштабное производство, которое полностью удовлетворит спрос и Европы, и США, и Азии.

"И, если мы говорим о мегаполисах, таких как Нью-Йорк, Сингапур и т.д., где крыш вообще практически нет, то есть, наше решение из Украины может обеспечить энергией там целые города в будущем", – отметил Эрик.

Напомним, металлургическая отрасль и горное дело являются одними из ключевых сфер экономики Украины. За последние 15 лет компания "Метинвест" заплатила 164 млрд грн налогов и изготовила 142 млн тонн стали. Также компания за это время инвестировала 10 млрд долларов в работу своих предприятий и 2,5 млрд грн – в развитие украинских городов. Всего на предприятиях "Метинвеста" работает более 80 тысяч сотрудников.