Він отримав фінансування в розмірі 1 мільйон євро, і таке трапилось вперше в історії. Про це повідомляється в проєкті "Робимо українське", який група "Метінвест" підготувала до свого п'ятнадцятиріччя.

Винахідник, генеральний директор "SOLARGAPS" Євген Ерік розповів про цю історію успіху в проєкті, який група "Метінвест" підготувала до свого 15-річчя.

"Напевно, найкрутішою новиною для нас стало те, що ми перемогли в програмі "Горизонт-2020". По суті, це як Олімпійські ігри, але в технологіях. Вперше в історії України ми представили винахід у Брюсселі, отримали фінансування в розмірі 1 мільйон євро", – розповів Євген Ерік.

Також він розповів, що українським проєктом "розумні жалюзі" також зацікавилися в Amazon, Tesla, Google. Зокрема, NASA не тільки оснастили ними вікна свого офісу, але і запросили Євгена в університет сингулярності – програму, яка націлена на пошук людей, що здатні змінити майбутнє.

Сьогодні придуману ним технологію купують у всьому світі, а найближчим часом планується її монтаж в Індії на будівлі Tata Power в Мумбаї. Але основна мета Євгена – створити в Україні масштабне виробництво, яке повністю задовольнить попит і Європи, і США і Азії.

"І, якщо ми говоримо про мегаполіси, такі як Нью-Йорк, Сінгапур і так далі, де дахів взагалі практично немає, тобто, наше рішення з України може забезпечити енергією там цілі міста в майбутньому", – зазначив Ерік.

Нагадаємо, металургійна галузь і гірнича справа є однією з ключових сфер економіки України. За останні 15 років компанія "Метінвест" заплатила 164 млрд грн податків і виготовила 142 млн тонн сталі. Також компанія за цей час інвестувала 10 млрд доларів в роботу своїх підприємств і 2,5 млрд грн - в розвиток українських міст. Всього на підприємствах "Метінвесту" працює понад 80 тисяч співробітників.