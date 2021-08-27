Впервые не пузатый политик с миллионами, – Зеленский призвал поддерживать таких людей, как он

Владимир Зеленский принял участие в ток-шоу в прямом эфире. Среди прочего глава государства упомянул и о своем походе в президенты.

Мол, впервые в политикум ворвался "не пузатый политик с миллионами". Поэтому его "все хотели сожрать".

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"Все хотели сожрать"

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что его поход в политику – это своего рода стартап, достойный поддержки. По мнению главы государства, нужно все же содействовать людям, которые рискуют карьерой и идут в политику.

Чтобы пояснить свою мысль, он прибег к аллегории: "Нельзя ненавидеть все, что цветет, и еще можно немного полить. Украина же сейчас – именно такой цветок".

Все мы рискнули своими жизнями и карьерами, пойдя в политику... Я не жалуюсь никогда, но это были большие риски. Надо поддерживать таких людей. Это разве не стартап? Впервые не пузатый политик, который заработал миллионы – впервые пошел человек, и все его хотят сожрать. Если не поддерживать, не доверять, шансов – ноль,

– сказал Владимир Зеленский.

Он также призвал новых в политике людей не бояться обливаний грязью, и обратился к бизнесу, чтобы его представители также рисковали и шли в политику – "помогать стране, если они хотят жить в ней".

Заметим, Владимир Зеленский возглавляет государство только 2 года, и еще 3 у него впереди.

Вряд ли можно предполагать, что подобные заявления были стартом какой предвыборной кампании.

Тем не менее подобные мысли в соцсетях уже раздаются.