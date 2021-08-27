Мовляв, вперше у політикум увірвався "не пузатий політик з мільйонами". Тож його "всі хотіли зжерти".

Читайте також Попри антирекламу: Зеленський пояснив, чим Україна приваблює західних інвесторів

"Всі хотіли зжерти"

Президент України Володимир Зеленський сказав, що його похід в політику – це свого роду стартап, гідний підтримки. На думку глави держави, треба таки сприяти людям, які ризикують кар'єрою і йдуть в політику.

Щоб пояснити свою думку, він вдався до алегорії: "Не можна ненавидіти все, що квітне, і що ще можна трохи полити. Україна ж зараз – саме така квітка".

Всі ми ризикнули своїми життями й кар'єрами, пішовши в політику… Я не скаржусь ніколи, але це були великі ризики. Треба підтримувати таких людей. Це хіба не стартап? Вперше не пузатий політик, який заробив мільйон – вперше пішла людина, і всі її хочуть зжерти. Якщо не підтримувати, не довіряти, шансів — нуль,

– сказав Володимир Зеленський.

Він також закликав нових у політиці людей не боятися обливання брудом, і звернувся до бізнесу, аби його представники також ризикували та йшли в політику – "допомагати країні, якщо вони хочуть жити в ній".

Зауважимо, Володимир Зеленський очолює державу тільки 2 роки, і ще 3 у нього попереду.

Навряд чи можна припускати, що подібні заяви були стартом якоїсь передвиборчої кампанії.

А проте подібні думки у соцмережах уже лунають.

Важливо: у цьому ж ефірі Володимир Зеленський назвав три речі, які вважає своїми головними досягненнями за період перебування на посаді президента України.