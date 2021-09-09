Авиаперелет в столицу Катара, Доху, совершили через несколько часов после получения на это разрешения от талибов. Известно, что на борту находилось почти 200 человек, в том числе американцы и граждане других стран.
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На видео с места события журналисты заметили людей, которые двигались к самолету Boeing 777 от авиакомпании Qatar Airways. Ряд пассажиров, с которыми удалось пообщаться в аэропорту, заверили, что их конечный пункт назначения – Канада.
Возобновили работу аэропорта
С момента выхода американских войск из Афганистана в стране находится техническая группа из Катара. Она помогает местным чиновникам возобновить работу аэропорта в Кабуле.
По словам катарского инженера, работу аэропорта восстановили почти полностью. Есть некоторые технические проблемы, которые в целом на оборудование не влияют. В то же время сейчас в Кабуле принимают только самолеты с гуманитарной помощью.
Американские чиновники подчеркнули, что эвакуировать 200 человек в четверг, 9 сентября, удалось лишь после того, как правительство США надавило на "Талибан". В частности госсекретарь Энтони Блинкен обвинил боевиков в блокировании чартерных рейсов с американскими гражданами. Талибы ответили, что не все пассажиры имели необходимые документы.
Ситуация в Афганистане: последние новости
- "Талибан" планирует провести выборы в Афганистане через полгода. На основе результатов голосования намерены сформировать постоянное правительство.
- В то же время Белый дом не спешит признавать недавно сформированное правительство "Талибана" официальными властями в Афганистане. В администрации Байдена подчеркнули, что признание будет зависеть от действий талибов.
- На территории Афганистана до сих пор находятся 159 граждан Украины. Все они выразили желание вернуться на родину.