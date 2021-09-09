Авіапереліт до столиці Катару Дохи здійснили за кілька годин після отримання на це дозволу від талібів. Відомо, що на борту перебувало майже 200 осіб, зокрема американці та громадяни інших країн.

Важливо Щоб врятувати сім'ю від голоду: чоловік в Афганістані хоче продати 4-річну доньку

На відео з місця події журналісти помітили людей, які рухалися до літака Boeing 777 від авіакомпанії Qatar Airways. Низка пасажирів, з котрими вдалося поспілкуватися в аеропорту, запевнили, що їхній кінцевий пункт призначення – Канада.

Відновили роботу аеропорту

Із моменту виходу американських військ із Афганістану в країні перебуває технічна група з Катару. Вона допомагає місцевим чиновникам відновити роботу аеропорту в Кабулі.

За словами катарського інженера, роботу аеропорту відновили майже повністю. Є деякі технічні проблеми, які загалом на обладнання не впливають. Водночас наразі в Кабулі приймають лише літаки з гуманітарною допомогою.

Американські чиновники наголосили, що евакуювати 200 людей у четвер, 9 вересня, вдалося лише після того, як уряд США натиснув на "Талібан". Зокрема держсекретар Ентоні Блінкен звинуватив бойовиків у блокуванні чартерних рейсів з американськими громадянами. Таліби відповіли, що не всі пасажири мали необхідні документи.

Ситуація в Афганістані: останні новини