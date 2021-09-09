Про це повідомила речниця Білого дому Джен Псакі. Один з головних індикаторів для талібів – дотримання прав людини.

Раніше "Талібан" планує провести вибори в Афганістані через пів року, – ЗМІ

Світ стежитиме, як в Афганістані ставитимуться до жінок

Світ буде стежити, чи дозволяють вони американським громадянам та тим, хто хоче це зробити, виїжджати, і як вони ставляться жінок та дівчат по всій країні,

– розповіла Псакі.

Речниця наголосила, що жодних термінів для визнання талібів США не встановлюють, тому і коли це відбудеться і чи відбудеться взагалі – невідомо.

Зазначимо, ще 6 вересня президент Байден зазначив, що до визнання талібів "ще дуже далеко".

У "Талібані" кажуть, що теперішній уряд – перехідний

Тим часом, у "Талібані" повідомили, що уряд, який сформували 7 вересня, – лише перехідний. Через пів року бойовики планують провести в країні вибори та на основі голосування обрати постійну владу.

Звернуть увагу! У "Талібані" кажуть, що до постійного уряду зможуть потрапити навіть жінки, проте наразі у перехідному кабміні – жодної жінки.

В Афганістані досі близько 100 американців

Також представники талібів запевняють, що саме після створення постійного уряду країну зможуть покинути всі охочі. Проте для цього потрібно буде мати належні документи. За словами Джен Псакі, в Афганістані залишилось близько 100 американців. Держдеп працює над їхньою евакуацією.

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Що відомо про сформований уряд талібів