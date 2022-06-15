Об этом он заявил в среду 15 июня во время пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО.

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Почему НАТО пошло на такой шаг

По словам Столтенберга, силы реагирования на восточном направлении позволят альянсу реагировать быстрее в случае угрозы.

Это именно то, над чем мы работаем с Германией, но мы ожидаем, что все союзники сделают аналогичные предложения, чтобы задействовать заранее назначенные силы, которые проходят подготовку и несут ответственность за защиту определенных территорий.

– сказал Столтенберг.

Сейчас НАТО проводит масштабные военные учения в Балтийском море.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет масштабные военные учения в Балтийском море . Речь идет о программе Baltops-22. Участниками военно-морских учений станут 16 стран Североатлантического Альянса.

В учениях в акватории Балтийского моря примут участие более 40 кораблей, 60 самолетов и 4000 военных из 18 стран Альянса. Программа Baltops-22 включает мероприятия по: противовоздушной обороне, противолодочной обороне, десантным операциям, запрету доступа на море и противоминным операциям.

Эти военно-морские учения начались 5 июня и продлятся по 17 июня 2022 года. Среди участников:

Бельгия,

Болгария,

Дания,

Эстония,

Финляндия,

Франция,

Германия,

Латвия

Литва,

Нидерланды,

Норвегия,

Польша,

Швеция,

Турция,

Великобритания,

США.

Швеция и Финляндия также присоединятся к учениям Baltops-22 на условиях партнерства с военным блоком.

Между тем ответ России не заставил себя ждать . В ответ на это русский флот и авиация тоже начали масштабные учения в Балтийском море. Всего к этим действиям кафиры привлекли 100 единиц техники страны-агрессора.

Во флоте страны-агрессорки заявили, что в Балтийском море они якобы реализуют "план подготовки сил" на 2022 год. К учениям привлекли всего 60 надводных кораблей разных типов, а также 40 самолетов. Также там находятся около 2 тысяч единиц другой техники.

Целями учений является повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота,

– заявили агрессоры.

Кроме того, они сказали, что планируют совершенствовать взаимодействие в морской и полевой выучке экипажей кораблей.

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