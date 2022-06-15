Об этом он заявил в среду 15 июня во время пресс-конференции в Брюсселе перед встречей министров обороны стран НАТО.
В США поддерживают союз Украины, Британии, Польши и стран Балтии
Почему НАТО пошло на такой шаг
По словам Столтенберга, силы реагирования на восточном направлении позволят альянсу реагировать быстрее в случае угрозы.
Это именно то, над чем мы работаем с Германией, но мы ожидаем, что все союзники сделают аналогичные предложения, чтобы задействовать заранее назначенные силы, которые проходят подготовку и несут ответственность за защиту определенных территорий.
– сказал Столтенберг.
Сейчас НАТО проводит масштабные военные учения в Балтийском море.
Ранее сообщалось, что НАТО проведет масштабные военные учения в Балтийском море . Речь идет о программе Baltops-22. Участниками военно-морских учений станут 16 стран Североатлантического Альянса.
В учениях в акватории Балтийского моря примут участие более 40 кораблей, 60 самолетов и 4000 военных из 18 стран Альянса. Программа Baltops-22 включает мероприятия по: противовоздушной обороне, противолодочной обороне, десантным операциям, запрету доступа на море и противоминным операциям.
Эти военно-морские учения начались 5 июня и продлятся по 17 июня 2022 года. Среди участников:
- Бельгия,
- Болгария,
- Дания,
- Эстония,
- Финляндия,
- Франция,
- Германия,
- Латвия
- Литва,
- Нидерланды,
- Норвегия,
- Польша,
- Швеция,
- Турция,
- Великобритания,
- США.
Швеция и Финляндия также присоединятся к учениям Baltops-22 на условиях партнерства с военным блоком.
Между тем ответ России не заставил себя ждать . В ответ на это русский флот и авиация тоже начали масштабные учения в Балтийском море. Всего к этим действиям кафиры привлекли 100 единиц техники страны-агрессора.
Во флоте страны-агрессорки заявили, что в Балтийском море они якобы реализуют "план подготовки сил" на 2022 год. К учениям привлекли всего 60 надводных кораблей разных типов, а также 40 самолетов. Также там находятся около 2 тысяч единиц другой техники.
Целями учений является повышение уровня готовности и способности органов военного управления Балтийского флота,
– заявили агрессоры.
Кроме того, они сказали, что планируют совершенствовать взаимодействие в морской и полевой выучке экипажей кораблей.