Впервые в своей истории: популярнейшая газета Ирландии напечатала главную статью на украинском
Источник:твиттер Кевина Дойла
Впервые в своей истории самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную редакционную статью не на ирландском или английском языке. Она написана на украинском.
Об этом сообщил руководитель новостей в газете Irish Independent Кевин Дойл, опубликовав фото первой страницы.
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Статья создана для поддержки Украины и беженцев. Заголовок звучит так – "Открывая сердца вместе с границами для украинцев".
В статье согласны, что "сегодня украинцам угрожает смертельная опасность новой тирании…"
Великая Россия в полную мощь пытается покорить Украину уже месяц. Безудержной силой собственного духа украинцы сдерживают напор… И если героизм – это стоять до конца и дольше, то их отвага поражает,
– говорится в статье.
В сообщении Кевин Дойл добавил, что "долг всех свободолюбивых – поддержать народ Украины…".
Самая популярная газета Ирландии опубликовала главную статью на украинском языке
К слову, Европейский совет призвал Россию придерживаться своих обязательств по международному праву. Также Европа требует, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела свои войска и технику из Украины. Члены Европейского совета призвали все страны присоединиться к санкциям против России.
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