Президент Беларуси Александр Лукашенко впервые за 12 лет назначил посла в США. Им стал заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко.

Соответствующее решение было принято 20 июля, сообщает TUT.BY.

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Министр иностранных дел Владимир Макей назвал это назначение историческим и самым важным решением президента за все время его каденции в качестве министра.

Стоит отметить, что в 2007 году Кравченко занимал должность советника посольства Беларуси в США. А с 2008 по 2014 год Кравченко был поверенным в делах республики в США.