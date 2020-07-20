Вперше за 12 років: Лукашенко призначив посла Білорусі у США
Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за 12 років призначив посла у США. Ним став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.
Відповідне рішення було ухвалене 20 липня, повідомляє TUT.BY.
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Міністр закордонних справ Володимир Макей назвав це призначення історичним та найважливішим рішенням президента за весь час його каденції у якості міністра.
Чому в США не було посла Білорусі
Посада посла Білорусі у США була вакантною з 2008 року, коли Вашингтон запровадив санкції проти Мінська через політичні репресії.
Про поновлення дипломатичної місії між країнами заявили у вересні 2019 року. Лукашенко вирішив визначитися з послом за декілька тижнів до президентських виборів.