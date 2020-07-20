Президент Білорусі Олександр Лукашенко вперше за 12 років призначив посла у США. Ним став заступник міністра закордонних справ Олег Кравченко.

Відповідне рішення було ухвалене 20 липня, повідомляє TUT.BY.

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Міністр закордонних справ Володимир Макей назвав це призначення історичним та найважливішим рішенням президента за весь час його каденції у якості міністра.

Варто зазначити, що у 2007 році Кравченко обіймав посаду радника посольства Білорусі у США. А з 2008 по 2014 рік Кравченко був повіреним у справах республіки у США.

Новопризначений посол Білорусі в США Олег Кравченко / Фото TUT.BY

Чому в США не було посла Білорусі

Посада посла Білорусі у США була вакантною з 2008 року, коли Вашингтон запровадив санкції проти Мінська через політичні репресії.

Про поновлення дипломатичної місії між країнами заявили у вересні 2019 року. Лукашенко вирішив визначитися з послом за декілька тижнів до президентських виборів.

Довідка. Чергові вибори в Білорусі призначили на 9 серпня. 65-річний Лукашенко править країною вже понад 25 років.



Жодні президентські вибори (2001, 2006, 2010, 2015), окрім перших (1994), не були визнані вільними і справедливими на міжнародному рівні.