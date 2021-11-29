Впервые за 20 лет Украина победила в Лиге наций по водному поло, – глава Федерации ВП Свищев

Сборная Украины по водному поло победила на международном турнире Лиги наций, который состоялся в Чехии с 26 по 28 ноября. Это первая награда национальной команды Украины за последние 20 лет.

В соревнованиях участвовали 11 европейских команд: Чехия, Словакия, Бельгия, Швейцария, Англия, Австрия, Уэльс, Литва, Великобритания U-19, Украина, ЮАР.

Украинская команда продемонстрировала молодым игрокам, что Украина уверенно движется к лидерству, и у водного поло как вида спорта есть хорошие перспективы.

По словам президента Федерации водного поло Украины Александра Свищева, поединки были очень непростые, однако наши ватерполисты показали хорошие бойцовские качества в бассейне.

Хочется поблагодарить всю команду за эти невероятные эмоции. Ребята продемонстрировали характер и командный дух. Хочу отметить нашу команду, особенно в поединке со Швейцарией. Это была очень непростая игра, где мы показали хорошие бойцовские качества в бассейне. Мы показали, что сборная Украины по водному поло движется в правильном направлении. Наша команда очень амбициозная. Пока мы не в лидерах, но на хорошем уровне и имеем хорошие перспективы в будущем. Эта победа – это толчок для молодых ватерполистов,

– сказал он.

Также отдельно руководство Федерации отметило патриотизм сборной, которая ярко продемонстрировала, что игроки готовы до последней секунды сражаться за сине-желтое знамя на международной арене.

"Уверен, что этот триумф даст толчок к развитию водного поло в Украине. Поздравляю всю страну с победой, это новая успешная страница водного поло", – сказал в заключение Александр Свищев.

Сборная Украины сыграла пять матчей. Сначала победила команды Англии и Литвы, и благодаря этому заняла первое место в группе С. Далее "сине-желтые" продолжили борьбу уже за 1-4 места турнира с лидерами других групп. Следующие матчи были также за украинцами.

Капитан сборной Украины по водному поло Александр Дядюра рассказал в подробностях о победе и трудностях своей команды.

Учитывая, что из-за пандемии коронавируса игроки не собирались и не тренировались два года, результат просто отличный. Состав сборной Украины кардинально изменился, у нас появилось много молодежи в команде, и они себя очень хорошо проявили на соревнованиях. Хочу поблагодарить ребят. Игра со Швейцарией показала, что у нас есть стержень в команде, мы – одно целое и матчи Лиги наций это продемонстрировали,

– рассказал капитан сборной.

Лучшим игроком турнира стал игрок сборной Киевской области – Денис Гусаков. Воспитанник одесской школы водного поло в каждом поединке Лиги наций был одним из лидеров команды в бассейне.

Сборная Украины с триумфом уже вернулась во Львов и впереди команду ждет подготовка к поединкам чемпионата Европы-2022, который состоится в Израиле. И яркая победа на турнире в Чехии вселяет оптимизм по поводу выступлений команды на чемпионате Европы.