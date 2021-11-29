У змаганнях взяли участь 11 європейських команд: Чехія, Словаччина, Бельгія, Швейцарія, Англія, Австрія, Уельс, Литва, Великобританія U-19, Україна, ПАР.

Українська команда продемонструвала молодим гравцям, що Україна впевнено рухається до лідерства, і водне поло як вид спорту має гарні перспективи.

За словами президента Федерації водного поло України Олександра Свищева, поєдинки були дуже непростими, проте наші ватерполісти показали хороші бійцівські якості у басейні.

Хочеться подякувати всій команді за ці неймовірні емоції. Хлопці продемонстрували характер та командний дух. Хочу відзначити нашу команду, особливо у поєдинку зі Швейцарією. Це була дуже непроста гра, де ми показали добрі бійцівські якості в басейні. Ми показали, що збірна України з водного поло рухається у правильному напрямку. Наша команда дуже амбітна. Поки що ми не в лідерах, але на хорошому рівні та маємо гарні перспективи у майбутньому. Ця перемога – це поштовх для молодих ватерполістів,

– сказав він.

Також окремо керівництво Федерації відзначило патріотизм збірної, яка яскраво продемонструвала, що гравці готові до останньої секунди боротися за синьо-жовтий прапор на міжнародній арені.

"Впевнений, що цей тріумф надасть поштовху до розвитку водного поло в Україні. Вітаю всю країну з перемогою, це нова успішна сторінка водного поло", – сказав на завершення Олександр Свищев.

Збірна України зіграла п'ять матчів. Спочатку перемогла команди Англії та Литви, і завдяки цьому посіла перше місце у групі С. Далі "синьо-жовті" продовжили боротьбу вже за 1–4 місця турніру з лідерами інших груп. Наступні матчі були також за українцями.

Капітан збірної України з водного поло Олександр Дядюра розповів у подробицях про перемогу та труднощі своєї команди.

З огляду на те, що через пандемію коронавірусу гравці не збиралися і не тренувалися два роки, результат просто відмінний. Склад збірної України кардинально змінився, у нас з'явилося багато молоді у команді, і вони дуже добре виявили себе на змаганнях. Хочу подякувати хлопцям. Гра зі Швейцарією показала, що у нас є стрижень у команді, ми – одне ціле та матчі Ліги націй це продемонстрували,

– розповів капітан збірної.

Найкращим гравцем турніру став гравець збірної Київської області – Денис Гусаков. Вихованець одеської школи водного поло у кожному поєдинку Ліги націй був одним із лідерів команди у басейні.

Збірна України з тріумфом вже повернулася до Львова і попереду на команду чекає підготовка до поєдинків чемпіонату Європи-2022, який відбудеться в Ізраїлі. І яскрава перемога на турнірі у Чехії вселяє оптимізм із приводу виступів команди на чемпіонаті Європи.