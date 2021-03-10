Впервые за 70 лет: в Чехии зафиксировали рекордную смертность
В течение января 2021 года в Чехии зафиксировали самый высокий с 1950 года показатель смертности. В стране ушли из жизни 15,9 тысячи жителей.
Источник:Чешское статистическое управление
Председатель Чешского статистического управления Марек Ройчек рассказал, что в ближайшие к нынешним показателям данные 1970 года. Тогда страна страдала от большой эпидемии так называемого гонконгского гриппа.
Актуально Пандемия COVID-19 – сильнейшая травма со времен Второй мировой войны, – ВООЗ
В абсолютных данных с 1950 года количество людей, умерших в январе, никогда не было выше, чем в этом году,
– отметил Ройчек.
От COVID-19 в январе в Чехии умерли 4767 человек.
Черным днем для страны стало 6 января. Тогда из жизни ушел 571 человек.
Что происходит с COVID-19 в Чехии
- Режим чрезвычайного положения будет действовать в Чехии минимум до 28 марта.
- В марте в стране зафиксировали фактически рекордные показатели заражений.
- Власти Чехии попросили о помощи соседние страны.
- По состоянию на 9 марта Польша приняла первую чешскую пациентку, инфицированную коронавирусом.
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