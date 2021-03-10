В течение января 2021 года в Чехии зафиксировали самый высокий с 1950 года показатель смертности. В стране ушли из жизни 15,9 тысячи жителей.

Председатель Чешского статистического управления Марек Ройчек рассказал, что в ближайшие к нынешним показателям данные 1970 года. Тогда страна страдала от большой эпидемии так называемого гонконгского гриппа.

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В абсолютных данных с 1950 года количество людей, умерших в январе, никогда не было выше, чем в этом году,

– отметил Ройчек.

От COVID-19 в январе в Чехии умерли 4767 человек.

Черным днем ​​для страны стало 6 января. Тогда из жизни ушел 571 человек.

Заметьте! В течение 2015 – 2020 годов за месяц в Чехии умирали от 9,5 тысячи до 12,4 тысячи человек. Население страны составляет 10,3 миллиона.

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