Вперше за 70 років: у Чехії зафіксували рекордну смертність
Упродовж січня 2021 року у Чехії зафіксували найвищий з 1950 року показник смертності. У країні пішли з життя 15,9 тисячі жителів.
Джерело:Чеське статистичне управління
Голова Чеського статистичного управління Марек Ройчек розповів, що найближчими до теперішніх показників є дані 1970 року. Тоді країна потерпала від великої епідемії так званого гонконзького грипу.
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В абсолютних даних з 1950 року кількість людей, які померли в січні, ніколи не була вищою, ніж цього року,
– наголосив Ройчек.
Від COVID-19 у січні у Чехії померли 4 767 людей.
Найчорнішим днем для країни стало 6 січня. Тоді з життя пішла 571 людина.
Що відбувається з COVID-19 у Чехії
- Режим надзвичайного стану діятиме в Чехії щонайменше до 28 березня.
- У березні в країні зафіксували фактично рекордні показники заражень.
- Влада Чехії попросила про допомогу сусідні країни.
- Станом на 9 березня Польща прийняла першу чеську пацієнтку, інфіковану коронавірусом.
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