Впервые за 8 лет, – Бигус заявил об ошибке в расследовании в отношении Кивы

Денис Бигус заявил, что материал его команды об обысках у Ильи Кивы не соответствует действительности. Ошибка произошла из-за того, что журналисты доверились источнику.

Соответствующее объяснение Денис Бигус опубликовал в своем фейсбуке. Он подчеркнул, что такая ошибка произошла с его командой впервые за 8 лет существования проекта.

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Почему случилась такая ошибка

По словам журналиста-расследователя, сначала в BIHUS.Info сделали анализ дома Ильи Кивы. Его удалось узнать благодаря стримам Вадима Рабиновича во время обысков. После этого один из их источников в правоохранительных органах сообщил, что есть фото и материалы с обыска.

В итоге в этом наборе фото были фото из другого дела. Здесь даже нечего больше объяснить. То, что это попало в мой эфир, – моя лажа,

– отметил Бигус.

"Это краткое объяснение. Потому что когда ты налажал, ты понимаешь, что ты налажал. Впервые за 8 лет у нас лажа такого масштаба. Неважно, что это на теме Кивы, хотя иронично все-таки. Но это второстепенно", – подчеркнул он. И извинился перед зрителями и коллегами из других СМИ, которые распространили эту новость.

Бигус объяснил, как произошла ошибка: смотрите видео

Что сообщили в ошибочном расследовании

Журналисты отметили, что во время обысков у Кивы нашли драгоценности. Речь шла о золотых слитках, стоимостью больше 1 миллиона гривен и примерно 500 тысяч долларов наличными.

Также в расследовании показали картины. На одной из них нардеп предстал в образе итальянского диктатора Бенито Муссолини, на другой – как персонаж советского фильма "Кавказская пленница".