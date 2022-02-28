"Впервые за многолетнюю историю город Харьков пережил такое", – говорит Игорь Терехов.

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Мэр Харькова рассказал, что снаряды попадали в жилые дома, убил и покалечили невинных мирных жителей.

Таких разрушений за последнюю историю город Харьков еще не знал. Это ужасно. Только за сегодня 37 раненых, из которых трое детей,

– заявил Игорь Терехов.

Как погибли харьковчане? По словам Терезова, люди не ожидали атаки ракет:

четверо людей вышли из хранилища набрать воды и погибли.

семья – двое взрослых и трое детей заживо сгорели в машине.

Добавим, что после того, как оккупанты обстреляли Харьков, в больницы поступил 31 пациент. Их ранения – различной степени тяжести, одна женщина скончалась. А спасатели сообщили, что за последние сутки в медучреждения города доставили 44 раненых, из которых 7 человек умерли.

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