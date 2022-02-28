"Вперше за багаторічну історію місто Харків пережило таке", – каже Ігор Терехов.

До теми Харків'ян попередили про нерозірвані снаряди й бомби після обстрілів окупантів

Мер Харкова розповів, що снаряди, які потрапляли у житлові будинки, убил та покалічили невинних мирних жителів.

Таких руйнувань за останню історію місто Харків ще не знало. Це жахливо. Тільки за сьогодні 37 поранених, з яких троє дітей,

– заявив Ігор Терехов.

Як загинули харків'яни? За словами Терезова, люди не очікували атаки ракет:

четверо людей вийшли зі сховища набрати води і загинули.

родина – двоє дорослих і троє дітей – заживо згоріли у машині.

Додамо, що після того, як окупанти обстріляли Харків, до лікарень надійшов 31 пацієнт. Їхні поранення – різного ступеню тяжкості, одна жінка померла. А рятувальники повідомили, що за останню добу в медзаклади міста доправили 44 поранених, з яких 7 осіб померли.

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