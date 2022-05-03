Это было первое обращение Владимира Зеленского к Верховной Раде с момента вторжения России 24 февраля. Все собравшиеся встретили главу государства аплодисментами, соответствующее видео в соцсетях обнародовал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

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До Зеленского к парламенту обратился Борис Джонсон

Во время выступления президента Зеленского присутствовал и премьер-министр Великобритании. Борис Джонсон просматривал заседание в онлайн-формате.

Также глава британского правительства выступил с обращением в украинский парламент. Джонсон, по информации Железняка, сообщил о выделении помощи Украине на сумму 3 миллиарда фунтов стерлингов.

О чем говорил Джонсон

Как и президента Зеленского, Борис Джонсон парламентарии тоже встретили бурными овациями. Премьер-министр Британии признал, что то, что санкции не были введены вовремя, оказалось большой ошибкой. Джонсон подчеркнул: эта ошибка была коллективной.

Смотрите видео из парламента / Видео Ярослава Железняка:

Отрывок из выступления Зеленского / Видео Сергея Лещенко:

Нардепы приняли ряд важных решений

Отметим, что на заседании 3 мая украинские парламентарии приняли ряд важных решений. В частности, они поддержали обращение в Сенат США о признании России государством-спонсором терроризма.