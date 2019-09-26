Впервые с 2008 года руководители МИД России и Грузии провели переговоры

На полях Генассамблеи ООН, 74 сессия которой сейчас проходит в американском Нью-Йорке, состоялась встреча министров иностранных дел России и Грузии – Сергея Лаврова и Давида Залкалиани соответственно. Это впервые после российско-грузинской войны 2008 года встретились руководители МИД стран.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ", сейчас можно наблюдать тенденцию к улучшению взаимоотношений между странами, которые сильно осложнились летом. Вышеупомянутые переговоры собственно и прошли на этом фоне.

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Ранее Лавров отмечал, Россия уже могла бы возобновить авиасообщение с Грузией, которое Кремль прекратил летом. По его словам, такой шаг был бы "правильни", поскольку "большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте".

Также он сообщил, что Москва еще в 2019 году планировала отменить визовый режим для граждан Грузии, и в итоге российский президент Владимир Путин решил, что Кремль все же пойдет на это.

"Эта июньская выходка, конечно, отбросила весь процесс назад. Надеюсь, что решение не отменять визы для Грузии в будущем может быть пересмотрено. Ведь в Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела", – констатировал Лавров.

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Почему ухудшились отношения России и Грузии летом 2019-го

20 июня депутат Госдумы России от Коммунистической партии сел в парламенте на место спикера и открыл заседание Межпарламентской ассамблеи православия на русском языке. Доливает масла в огонь и то, что Гаврилов не признает Абхазию и Южную Осетию частями Грузии. В итоге такое поведение возмутило не только грузинских политиков, но и простых людей, которые вышли на протесты.

Среди требований митингующих были не только требования у россиян извинений, а и отставки председателя грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахарии и руководителя Службы безопасности Грузии Вахтанга Гомелаури. Также активисты штурмовали парламент, однако полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали около 240 человек.

Впоследствии протесты периодически вспыхивали вновь, и грузинским властям пришлось встать на сторону протестующих. Таким образом:

– председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку;

– в парламенте Грузии пообещали провести следующие парламентские выборы по пропорциональной системе с нулевым избирательным барьером;

– в МВД страны отстранили от выполнения служебных обязанностей 10 полицейских, участвовавших в разгоне протестов у здания парламента 20-21 июня.

– Генпрокуратура Грузии открыла против этих правоохранителей дело по статье о превышении служебных полномочий с применением насилия во время протестов.

– в Тбилиси городской суд освободил из-под стражи всех задержанных во время протестов в ночь на 21 июня.

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Как Кремль ответил на антироссийские протесты в Грузии

Президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию и наоборот – грузинским в Россию. Кроме того, российскому правительству Путин поручил принять меры для возвращения россиян из Грузии, а МИД – обеспечить в координации с властями Грузии безопасность граждан РФ.

Также туроператоры из России прекратили продажу туров в Грузию и даже согласились вернуть деньги за приобретенные ранее туры тем, кто еще не успел вылететь на территорию Грузии.

Что известно о войне между Россией и Грузией в 2008 году и как она повлияла на отношения между странами

Боевые действия произошли в августе 2008 года. С одной стороны была официальная грузинская власть, а с другой – Россия и самопровозглашенные республики "Абхазия" и "Южная Осетия". Конфликт длился всего 5 дней.

В итоге Россия оккупировала 20% территории Грузии, признав независимость фейковых республик. Между тем Грузия разорвала дипломатические отношения с Москвой.

Сегодня страны находятся в состоянии гибридной войны в горячей фазе, поскольку Россия влияет на Грузию всеми своими усилиями, продолжается ползучая аннексия и в стране все мощнее работают российские институты, осуществляющие влияние на общественное мнение и настроения в обществе. В то же время из-за агрессии России процесс вступления Грузии в НАТО тормозится.

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