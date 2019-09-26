Вперше з 2008 року очільники МЗС Росії та Грузії провели перемовини

На полях Генасамблеї ООН, 74 сесія якої зараз триває у американському Нью-Йорку, відбулася зустріч міністрів закордонних справ Росії та Грузії – Сергія Лаврова та Давида Залкаліані відповідно. Це вперше після російсько-грузинської війни 2008 року зустрілися очільники МЗС країн.

Як пише російське видання "Коммерсантъ", зараз можна спостерігати тенденцію до покращення взаємин між країнами, що сильно ускладнилися улітку. Вищезазначені перемовини власне і пройшли на цьому тлі.

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Раніше Лавров наголошував, Росія вже могла б відновити авіасполучення з Грузією, яке Кремль припинив влітку. За його словами, такий крок був би "правильни", оскільки "більшість грузинського населення усвідомила контрпродуктивний провокаційний характер тієї витівки, яка сталася в грузинському парламенті".

Також він повідомив, що Москва ще в 2019 році планувала скасувати візовий режим для громадян Грузії, і у підсумку російський президент Володимир Путін вирішив, що Кремль все ж піде на це.

"Ця червнева витівка, звичайно, відкинула весь процес назад. Сподіваюся, що рішення не скасовувати візи для Грузії в майбутньому може бути переглянуто. Адже в Грузії з'явилися і продовжують набирати позиції осудні політики. Подивимося, як підуть справи", – констатував Лавров.

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Чому погіршилися взаємини Росії та Грузії улітку 2019-го

20 червня депутат Держдуми Росії від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера та відкрив засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я російською мовою. Доливає олії у вогонь і те, що Гаврилов не визнає Абхазію і Південну Осетію частинами Грузії. У підсумку така поведінка обурила не лише грузинських політиків, а і простих людей , що вийшли на протести.

Серед вимог мітингувальників були не лише вимоги у росіян вибачень, а і відставки голови грузинського парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Також активісти штурмували парламент, однак поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб.

Згодом протести періодично спалахували знову, і грузинській владі довелося встати на бік протестувальників. Таким чином:

– голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе пішов у відставку;

– у парламенті Грузії пообіцяли провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром;

– у МВС країни відсторонили від виконання службових обов'язків 10 поліцейських, які брали участь у розгоні протестів біля будівлі парламенту 20-21 червня.

– Генпрокуратура Грузії відкрила проти цих правоохорнців справу за статтею про перевищення службових повноважень із застосуванням насильства під час протестів.

– у Тбілісі міський суд звільнив з-під варти всіх затриманих під час протестів в ніч проти 21 червня.

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Як відповів Кремль на антиросійські протести у Грузії

Президент Росії Володимир Путін заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії і навпаки – грузинським до Росії. Окрім того, російському уряду Путін доручив вжити заходів для повернення росіян з Грузії, а МЗС – забезпечити у координації з владою Грузії безпеку громадян РФ.

Також туроеператори з Росії припинили продаж турів до Грузії та навіть погодилися повернути гроші за придбані раніше тури тим, хто ще не встиг вилетіти на територію Грузії.

Що відомо про війну між Росією та Грузією у 2008 році та як вона вплинула на взаємини між країнами

Бойові дії відбулися у серпні 2008 року. З одного боку була офіційна грузинська влада, а з іншого Росія та самопроголошені республіки "Абхазія" та "Південна Осетія". Конфлікт тривав лише 5 днів.



У підсумку Росія окупувала 20% території Грузії, визнавши незалежність фейкових республік. Натомість Грузія розірвала дипломатичні взаємини з Москвою.

Сьгодні країни перебувають у стані гібридної війни у гарячій фазі, оскільки Росія впливає на Грузію всіма своїми зусиллями, триває повзуча анексія та у країні все потужніше працюють російські інституції, що здійснюють вплив на громадську думку та настрої в суспільстві. Водночас через агресію Росії процес вступу Грузії до НАТО гальмується.

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