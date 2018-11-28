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      Впервые в истории женщина возглавила армию страны НАТО

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      Аленка Ерменц возглавила армию страны НАТО
      Аленка Ерменц возглавила армию страны НАТО / Фото из открытых источников

      В Словении 55-летняя генерал-майор Аленка Ерменц стала первой женщиной, которая возглавила Генеральный штаб.

      Об этом сообщает ВВС.

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      Президент Словении Борут Пахор поздравил Ерменц с назначением на новую должность. Он надеется, что Аленка сможет сделать армию страны лучше. В феврале 2018 года военные Словении не показали достаточную боеготовность во время учения НАТО.

      аленка ерменц
      Аленка Ерменц возглавила армию Словении// Фото: Пресс-служба Министерства обороны Словении
       

      Что известно об Аленке Ерменц? Генерал-майор Ерменц закончила Королевский колледж оборонных исследований в Лондоне и получила степень магистра международных отношений в Королевском колледже в Лондоне. 55-летняя Ерменц начала военную карьеру в 1991 году. Была заместителем командира Генерального штаба. В ноябре 2018 года она получила звание генерал-майора. Предыдущий глава Генштаба ушел с должности по решению руководства страны.

      Напомним, что в Украине в правительстве появилась новая должность министра по делам ветеранов, которую заняла Ирина Фриз. Ее кандидатуру поддержала Верховная Рада. Новоназначенный министр считает, что ее министерство должно стать лоббистом интересов украинских ветеранов во власти и обещает приложить для этого все усилия. Однако ветераны признались, что не ожидали, что министерство возглавит женщина.

      Теги: НАТО Словения
      Источник: 24 Канал
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