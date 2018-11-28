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      Вперше в історії: жінка очолила армію країни НАТО

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      Аленка Ерменц очолила армію країни НАТО
      Аленка Ерменц очолила армію країни НАТО / Фото з відкритих джерел

      У Словенії 55-річна генерал-майор Аленка Ерменц стала першою жінкою, яка очолила Генеральний штаб.

      Про це повідомляє ВВС.

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      Президент Словенії Борут Пахор привітав Ерменц з призначенням на нову посаду. Він сподівається, що Аленка зможе зробити армію країни кращою. У лютому 2018 року військові Словенії не показали достатньої боєготовності під час навчання НАТО.

      аленка ерменц
      Аленка Ерменц очолила армію Словенії// Фото: Прес-служба Міністерства оборони Словенії
       

      Що відомо Аленку Ерменц?Генерал-майор Ерменц закінчила Королівський коледж оборонних досліджень у Лондоні та отримала ступінь магістра з міжнародних відносин у Королівському коледжі в Лондоні. 55-річна Ерменц почала військову кар’єру в 1991 році. Була заступницею командира Генерального штабу. У листопаді 2018 року вона отримала звання генерал-майора. Попередній глава Генштабу пішов з посади за рішенням керівництва країни.

      Нагадаємо, що в Україні в уряді з'явилася нова посада міністра – у справах ветеранів, – яку обійняла Ірина Фріз. ЇЇ кандидатуру підтримала Верховна Рада. Новопризначена вважає, що її міністерство повинне стати лобістом інтересів українських ветеранів у владі і обіцяє докласти до цього усіх зусиль. Проте ветерани зізналися, що не очікували, що міністерство очолить жінка.

      Теги: НАТО Словенія
      Джерело: 24 Канал
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