Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия использует свое право вето в ООН как "право смерти". Поэтому систему Организации Объединенных Наций следует срочно реформировать.

Если бы хоть на одну развязанную войну Россия получила ответ, то тирания бы закончилась

Об этом президент сказал во время выступления на заседании Совбеза ООН 5 апреля, сообщает 24 канал.

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Россия в ООН подрывает всю архитектуру глобальной безопастности. Она позволяет злу быть безнаказанным и распространяет его по всему миру. Россия уничтожает все, что может работать на мир и безопасность. Если это продолжится, то каждое из государств будет рассчитывать только на силу оружия, чтобы обеспечить себе безопасность.

Тогда, по словам президента, уже никто не будет надеяться на международное право и международные учреждения, а ООН можно будет просто закрыть.

Готовы ли вы к закрытию ООН? Считаете ли вы, что время международного права истекло? Если ваш ответ "нет", то действовать нужно немедленно. Систему ООН нужно немедленно реформировать так, чтобы право вето не было правом смерти,

– сказал Зеленский.

Все регионы мира должны быть справедливо представлены в Совете безопасности. Россию нужно немедленно принуждать к миру. Цепочка войн от Сирии, Сомали, Афганистана и Йемена должна была быть остановлена ​​уже давно.

"Если бы хоть раз тирания получила такой ответ на развязанную ею войну, то перестала бы существовать. Если бы после нее был гарантирован покой, то мир точно изменился бы. Тогда бы не было войны в моей стране", – подчеркнул глава государства.

Однако мир просто смотрел. Он не хотел видеть ни оккупацию Крыма, ни войну против Грузии, ни отчуждение от Молдовы всего Приднестровья. Остановить это можно только привлекая российских военных и руководство к ответственности. Все они должны оказаться под трибуналом, аналогичным Нюрнбергскому процессу.