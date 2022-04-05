Якби хоч на одну розв'язану війну Росія отримала відповідь, то тиранія б завершилася

Про це президент сказав під час виступу на засіданні Ради безпеки ООН 5 квітня, повідомляє 24 канал.

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Росія в ООН підриває всю архітектуру глобальної безпеки. Вона дозволяє злу бути безкарним та поширює його по цілому світу. Росія знищує все, що може працювати на мир та безпеку. Якщо це продовжиться та кожна з держав буде розраховувати лише на силу зброї, щоб гарантувати собі безпеку.

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