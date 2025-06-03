Подготовку к нацсопротивлению будут проходить мужчины и женщины: о чем новый законопроект Рады

В Верховной Раде 2 июня регистрировался законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. Подготовку будут проходить разные категории граждан, в том числе как мужчины, так и женщины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирину Верещук.

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Что известно о новом законопроекте Рады

По словам Верещук, этот законопроект – важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.

Среди главного, что предлагает проект:

подготовку будут проходить различные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;

подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;

обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;

руководители и инструкторы Центров – ветераны, имеющие боевой опыт.

Центры будут иметь право:

использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;

создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.

Заместитель руководителя Офиса Президента заявила, что система подготовки к национальному сопротивлению – это не о войне, а о готовности.

Ранее в Офисе Президента сообщали о создании центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет Министров принял постановление, которое утверждает порядок их создания и функционирования, а также требования к деятельности центров.