Подготовку к нацсопротивлению будут проходить мужчины и женщины: о чем новый законопроект Рады
- В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о национальном сопротивлении, который охватывает подготовку мужчин и женщин.
- Обучение будет проходить в Центрах подготовки по всей стране, которые будут возглавлять ветераны с боевым опытом, и использовать государственное и местное имущество.
В Верховной Раде 2 июня регистрировался законопроект об изменениях в законодательство относительно национального сопротивления. Подготовку будут проходить разные категории граждан, в том числе как мужчины, так и женщины.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя руководителя Офиса Президента Украины Ирину Верещук.
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Что известно о новом законопроекте Рады
По словам Верещук, этот законопроект – важный шаг к системной готовности всего общества к защите государства.
Среди главного, что предлагает проект:
- подготовку будут проходить различные категорий граждан, с охватом как мужчин, так и женщин;
- подготовка будет происходить как добровольно, так и в рамках образовательных программ;
- обучение будет проходить на базе Центров подготовки, которые будут развернуты по всей стране;
- руководители и инструкторы Центров – ветераны, имеющие боевой опыт.
Центры будут иметь право:
- использовать имущество государственных и местных органов власти, воинских частей, общественных организаций;
- создавать стрельбища и использовать огнестрельное оружие для учебных целей.
Заместитель руководителя Офиса Президента заявила, что система подготовки к национальному сопротивлению – это не о войне, а о готовности.
Ранее в Офисе Президента сообщали о создании центров подготовки граждан к национальному сопротивлению. Кабинет Министров принял постановление, которое утверждает порядок их создания и функционирования, а также требования к деятельности центров.