Врач Комаровский стал врагом русского народа

Украинский педиатр Евгений Комаровский был объявлен врагом и предателем народа России. Причиной тому стало то, что он не поддерживает российскую агрессию против Украины.

В частности, призывает россиян выходить на антивоенные митинги. Такое решение принял Комитет защиты национальных интересов РФ.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Комаровского объявили врагом народа России

Воспринимаю практически как государственную награду. И компания отличная. Сложность была одна – успокоить внучку, которая категорически не согласилась с тем фактом, что дедушка – враг. Сошлись на том, что быть врагом плохих недолюдей – это правильно и совсем не досадно.

– написал Комаровский.

Спустя день, 20 марта, врач признался, что никогда еще не получал такого количества поздравлений, как по случаю признания врагом России.



Комаровского объявили врагом русского народа / Фото с инстаграма @doctor_komarovskiy

Обратите внимание – ночное обращение Зеленского за 20 марта: смотрите видео