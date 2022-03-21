Зокрема, закликає росіян виходити на антивоєнні мітинги. Таке рішення прийняв "Комітет захисту національних інтересів РФ".

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Комаровського оголосили ворогом народу Росії

Сприймаю практично як державну нагороду. І компанія чудова. Складність була одна – заспокоїти внучку, яка категорично не погодилася з тим фактом, що дідусь – ворог. Зійшлися на тому, що бути ворогом поганих недолюдей – це правильно і зовсім не прикро,

– написав Комаровський.

День потому, 20 березня, лікар зізнався, що ніколи ще не отримував такої кількості привітань, як з нагоди визнання ворогом Росії.



Комаровського оголосили ворогом російського народу / Фото з інстаграму @doctor_komarovskiy

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