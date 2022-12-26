Это жутко, – врач из Херсона рассказала, какие ужасы увидела в России во время эвакуации

Украинцы во время оккупации Херсона вынужденно выезжали из города, в том числе и через Крым во избежание расстрела эвакуационной колонны. Эвакуация из Херсона врача Тамары Куршаковой заняла целых три дня.

Тамара рассказала, как выезжала из Херсона в рамках проекта 24 канала СВОИ. Она в июне вместе с дочерью нашла путь, как выехать на автобусе через Россию в Латвию.

Узнайте больше Видела, как на улице похитили девушку: история врача из Херсона о жизни и выезде из оккупации

Врач из Херсона рассказала, как оккупанты проверяют украинцев

На пути к свободе врачу пришлось преодолевать российские блокпосты. Тамара рассказала, как оккупанты проверяли украинцев. Особое внимание россиян было приковано к мужчинам.

Они просто заходили в автобус, уводили мужчин до 60 лет. Их осматривали и у кого находили тату, то раздевали до трусов. Если все их устраивало, то сажали мужчин обратно в автобус,

– сказала она.

Женщина вспомнила, что на границе россияне остановили одного парня и не пустили в Россию. По ее словам, проверявших оккупантов было много – примерно до 20 человек. При этом оккупанты не трогают женщин.

Врач из Херсона рассказала, что ее напугало в России большое количество военной техники и много людей в футболках с буквой "Z".

"Когда мы прошли Крым и Краснодарский край, то видели много военной техники и кучу людей в футболках Z. Это жутко. Дальше все было тихо и спокойно", – сказала она.

Переселенка отметила, что дорога через Россию в Латвию заняла целых 3 дня, из которых одни сутки она провела на переходе в Чонгаре, а второй день – на еще одной границе в Россию.

Оккупанты очень долго все делали: пересчитывали деньги, смотрели лекарства. Запускали по 15 человек. Уже в Латвии нас хорошо встретили, все было хорошо. Сначала поселились в гостинице. Пожили там неделю. Потом поехали на квартиру,

– резюмировала она.