Это жутко, – врач из Херсона рассказала, какие ужасы увидела в России во время эвакуации
Украинцы во время оккупации Херсона вынужденно выезжали из города, в том числе и через Крым во избежание расстрела эвакуационной колонны. Эвакуация из Херсона врача Тамары Куршаковой заняла целых три дня.
Тамара рассказала, как выезжала из Херсона в рамках проекта 24 канала СВОИ. Она в июне вместе с дочерью нашла путь, как выехать на автобусе через Россию в Латвию.
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Врач из Херсона рассказала, как оккупанты проверяют украинцев
На пути к свободе врачу пришлось преодолевать российские блокпосты. Тамара рассказала, как оккупанты проверяли украинцев. Особое внимание россиян было приковано к мужчинам.
Они просто заходили в автобус, уводили мужчин до 60 лет. Их осматривали и у кого находили тату, то раздевали до трусов. Если все их устраивало, то сажали мужчин обратно в автобус,
– сказала она.
Женщина вспомнила, что на границе россияне остановили одного парня и не пустили в Россию. По ее словам, проверявших оккупантов было много – примерно до 20 человек. При этом оккупанты не трогают женщин.
Врач из Херсона рассказала, что ее напугало в России большое количество военной техники и много людей в футболках с буквой "Z".
"Когда мы прошли Крым и Краснодарский край, то видели много военной техники и кучу людей в футболках Z. Это жутко. Дальше все было тихо и спокойно", – сказала она.
Переселенка отметила, что дорога через Россию в Латвию заняла целых 3 дня, из которых одни сутки она провела на переходе в Чонгаре, а второй день – на еще одной границе в Россию.
Оккупанты очень долго все делали: пересчитывали деньги, смотрели лекарства. Запускали по 15 человек. Уже в Латвии нас хорошо встретили, все было хорошо. Сначала поселились в гостинице. Пожили там неделю. Потом поехали на квартиру,
– резюмировала она.
- Украинские военные официально освободили Херсон от оккупантов 11 ноября. Кроме того, наши воины деоккупировали весь правый берег Херсонской области.
- Несмотря на деоккупацию Херсонщины, людей призывают не спешить возвращаться, а местным советуют эвакуироваться.
- Причина в том, что Россия начала систематически обстреливать Херсон и область, в том числе гражданскую инфраструктуру и жилые кварталы.