Пані Тамара розповіла, як виїжджала з Херсона в рамках проєкту 24 каналу СВОЇ. В червні вона разом з донькою знайшла шлях, як виїхати автобусом через Росію у Латвію.

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Лікарка з Херсона розповіла, як окупанти перевіряють українців

На шляху до свободи лікарці довелося долати російські блокпости. Пані Тамара розповіла, як окупанти перевіряли українців. Особлива увага росіян була прикута до чоловіків.

Вони просто заходили в автобус, виводили чоловіків до 60 років. Їх оглядали й у кого знаходили тату, то роздягали до трусів. Якщо все їх влаштовувало, то садили чоловіків назад в автобус,

– сказала вона.

Жінка згадала, що на кордоні росіяни зупинили одного хлопця й не пустили в Росію. За її словами, окупантів, які перевіряли, було багато – приблизно до 20 людей. При цьому окупанти не чіпають жінок.

Лікарка з Херсона розповіла, що її налякала в Росії велика кількість військової техніки та багато людей у футболках з буквою "Z".

"Коли ми минули Крим і Краснодарський край, то бачили багато військової техніки й купу людей у футболках Z. Це моторошно. Далі все було тихо й спокійно", – сказала вона.

Переселенка зазначила, що дорога через Росію до Латвії зайняла 3 дні, з яких одну добу вона провела на переході в Чонгарі, а другий день – на ще одному кордоні в Росію.

Окупанти дуже довго все робили: перераховували гроші, дивилися ліки. Запускали по 15 людей. Вже у Латвії нас гарно зустріли, було все добре. Спочатку оселились в готелі. Пожили там тиждень. Потім поїхали на квартиру,

– резюмувала вона.