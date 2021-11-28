Врачи диагностировали у Саакашвили посттравматическое стрессовое расстройство

Михеил Саакашвили лечится в военном госпитале в Гори. Его состояние – стабильное, однако психологи говорят, что у экс-президента – синдром посттравматического стрессового расстройства.

В больнице политика посетила директор Центра психологической реабилитации жертв пыток Empathy Марина Джишкариани. Она заверила, что Саакашвили необходима реабилитация.

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Саакашвили питается по специальному графику

Джишкариани подтвердила, что Саакашвили питается по специальному графику и соблюдает протокол, который составили для него врачи. Физическое состояние экс-президента – стабильное.

Время от времени его осматривает консилиум врачей. Одного дня для психоневрологического обследования, однако, не хватило.

Предварительные результаты, что я могу вам сказать, подтверждают посттравматический синдром стрессового расстройства. Необходима реабилитация,

– рассказала Марина Джишкариани.

Саакашвили не нуждается в реабилитации за рубежом – Минздрав Грузии

Отметим, ранее в Минздраве Грузии заявили, что Сакакашвили не нужна будет реабилитация за рубежом. Мол, грузинские медики имеют все необходимое для улучшения состояния политика. Также грузинские власти утверждают, что Саакашвили не удастся избежать заключения.

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Коротко о состоянии Саакашвили