Как сообщила спикер Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, общий залп увеличился до 20 ракет. Об этом сообщает 24 Канал.
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Гуменюк отметила, что сейчас наблюдается активность вражеской авиации.
Как правило, это признаки готовящегося ракетного удара. Поэтому всем нужно быть внимательными к сигналам воздушной тревоги,
– подчеркнула пресс-секретарь ОК "Юг".
Она напомнила, что подводный носитель выпускает ракеты очень быстро и несколько скрыт от системы ПВО.
Также отмечается, что наблюдается повышенная активность вражеской тактической авиации на восточном направлении и над акваторией Азовского моря. Не исключена активность вражеских разведывательных БПЛА.
Враг беспощадно обстреливает Украину
- По словам министра обороны Алексея Резникова, Россия с октября 2022 года выпустила в направлении Украины более 820 крылатых ракет. Речь идет о 15 массированных обстрелах.
- Как пишет CNN, последняя массированная атака оккупантов показала, что Россия изменила тактику ракетного террора Украины. Это произошло на фоне усиления противовоздушной обороны ВСУ.
- Последний массированный ракетный обстрел произошел 9 марта. Тогда оккупанты выпустили по городам Украины 81 ракету, из которых 20 ракет – морского базирования "Калибр".