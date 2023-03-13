Як повідомила речниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, загальний залп збільшився до 20 ракет. Про це інформує 24 Канал.

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Гуменюк зазначила, що зараз спостерігається активність ворожої авіації.

Як правило, це ознаки того, що готується ракетний удар. Тому всім потрібно бути уважними до сигналів повітряної тривоги,

– наголосила речниця ОК "Південь".

Вона нагадала, що підводний носій випускає ракети дуже швидко і дещо приховано від системи ППО.

Також зазначається, що спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Не виключена активність ворожих розвідувальних БпЛА.

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